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‘Düğün Dernek’e tazminat şoku

‘Düğün Dernek’ adlı sinema filminde ‘Entarisi Dım Dım Yar’ı kullanan Beşiktaş Kültür Merkezi’nin şarkıyı izinsiz kullandığı anlaşıldı.

‘Düğün Dernek’e tazminat şoku

Eserin anonim değil, Osman Şan’a ait olduğunu söyleyen mirasçılardan Nida Şan’ın, İstanbul 3. Fikir ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; mahkeme, Şan Ailesi’ni haklı bularak, BKM’nin söz konusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle, aileye 30 bin TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #BKM #sinema #beşiktaş #istanbul #Düğün Dernek #Entarisi Dım Dım Yar
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