FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisinin 'çalıntı' hikaye ile yapıldığı ortaya çıktı. Öykünün kendisine ait olduğunu söyleyen Dursaliye Şahan, senarist Erkan Çıplak'ın kendi hikayesinden alıntı yaptığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisinin 'çalıntı' hikaye ile yapıldığı ortaya çıktı.



Öykünün kendisine ait olduğunu söyleyen Dursaliye Şahan, senarist Erkan Çıplak'ın kendi hikayesinden alıntı yaptığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.



Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un yazısı şu şekilde:



Haber, tam da kaynağından geldi; yazar-senarist Dursaliye Şahan ve avukatından... Samanyolu TV'de reyting rekorları kıran 'Küçük Gelin' dizisinin 'çalıntı' hikaye ile yapıldığı, Anadolu Adliyesi 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararı ile kesinleşti. Mahkeme; dizinin, yazar Dursaliye Şahan'a ait öykü ve projeden intihal edilerek yapıldığına hükmederek, yapımcı firma ve senarist Erkan Çıplak'ı, yazar Dursaliye Şahan'a maddi-manevi tazminat ödemeye mahkum etti.



KANALA İHTARNAME



Asında davanın hikayesi 2014 yılında başlamıştı. Samanyolu TV'nin kadrolu senaristlerinden Erkan Çıplak, Dursaliye Şahan'dan sadece bakmak için aldığı dizi projesini daha sonra kanala kendi eseri gibi sunarak, Murat Keskin yönetiminde 'Küçük Gelin' dizisini ekrana taşıdı. Hikayesinin dizi yapıldığını fark ettiğinde kanala ihtarname gönderen yazar Şahan'a yöneticiler kayıtsız kaldı. Mahkemenin bilirkişi olarak tayin ettiği yönetmen ve senarist Semra Dündar Öğün ve İ.Ü.H.F. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azra Arkan Serim; hazırladıkları raporla, intihalin boyutlarını ve detaylarını göz önüne serdiler.



Senarist Erkan Çıplak mahkemeye verdiği yazılı savunmasında, yazardan proje aldığını hatırlamadığını, dizinin hikayesini de akil insanlardan duyduğunu iddia etti. Samanyolu TV'nin avukatı Nazif Aktaş, 100'üncü bölümü yayınlanmak üzere iken kanalın kapanması ile yarım kalan dizinin dava edilmesini anlamsız bularak yazara, "Hanımefendi, bu kadar reyting yapan bir dizinin öyküsü sizden alınmışsa buna sevinmeniz gerekir.

Neden büyütüyorsunuz?" diyerek hukukla bağdaşmayan bir tutum ortaya koydu.



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