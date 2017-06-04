Ulusal Kanal'da Berna Şener Şaylığ ile Hafta Sonu programına konuk olan Figen Genç, gözyaşlarını tutamadı.

Ulusal Kanal'da cumartesi ve pazar sabahları ekranlara gelen Berna Şener Şaylığ ile Hafta Sonu programına konuk olan Figen Genç, gözyaşlarını tutamadı.



Berna Şener Şaylığ'ın Ulusal Kanal'da sunduğu Hafta Sonu programına Figen Genç konuk oldu.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Genç, seslendireceği 'Kırmızı gül demet demet' türküsü sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Genç, "Bu türküyü her zaman okuyamıyorum, kusura bakmayın" dedi.



İşte o anlar:



