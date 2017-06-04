Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
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Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı

Ulusal Kanal'da Berna Şener Şaylığ ile Hafta Sonu programına konuk olan Figen Genç, gözyaşlarını tutamadı.

Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı

Ulusal Kanal'da cumartesi ve pazar sabahları ekranlara gelen Berna Şener Şaylığ ile Hafta Sonu programına konuk olan Figen Genç, gözyaşlarını tutamadı.

Berna Şener Şaylığ'ın Ulusal Kanal'da sunduğu Hafta Sonu programına Figen Genç konuk oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Genç, seslendireceği 'Kırmızı gül demet demet' türküsü sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Genç, "Bu türküyü her zaman okuyamıyorum, kusura bakmayın" dedi.

İşte o anlar:

 

Etiketler; #Figen Genç #ulusal kanal #berna şener şaylığ #hafta sonu
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