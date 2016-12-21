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Gazeteci Hüseyin Türkkan hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren Hüseyin Türkkan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Antalya Muratpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Gazeteci Hüseyin Türkkan hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Hüseyin Türkkan vefat etti. 

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkkan için yarın öğle vakti Antalya Muratpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Türkkan'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

TGC Yönetim Kurulunun Türkkan için yayımladığı başsağlığı mesajında, "TGC üyesi Hüseyin Türkkan'ı kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar hizmet veren Hüseyin Türkkan'ı, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi. 

HÜSEYİN TÜRKKAN KİMDİR?

Hüseyin Türkkan, 1938'de İskenderun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gören Türkkan, gazeteciliğe 1965'te Hürriyet gazetesinde başladı. Millet, Akşam ve Özgür gazetelerinde çalışan Türkkan, evli ve iki çocuk sahibiydi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #hüseyin türkkan #türkiye gazeteciler cemiyeti
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