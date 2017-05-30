Damadı Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülen Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, İstanbul'da toprağa verildi.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, toprağa verildi..Damadı Yavuz Karanfil tarafından bıçakla öldürülen Demirel için ilk tören çalıştığı gazete binası önünde yapıldı.Törenin ardından Kadir Demirel'in cenazesi Fatih Camisine götürüldü.İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından da Demirel, Edirnekapı şehitliğine defnedildi.Dün akşam kızı ile damadı arasında yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Babasını kurtarmak isterken eşi tarafından bıçaklanan Esma Karanfil de ağır yaralanmıştı.Kayınpederini öldüren , eşini de ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil ise sabah saatlerinde polise giderek teslim olmuştu.