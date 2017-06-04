Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.
Yayını kesilenler arasında Ulusal Kanal, Halk Tv, Kanal B gibi muhalif kanalların da yer alması sosyal medyada infial yaratırken, Türk Telekomdan henüz bir açıklama gelmedi.
16 Şubat 2016'da aynı şekilde yayınımız kesilmişti...
Yayınımızı YouTube üzerinden izleyebilirsiniz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.