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Kepçe fiber kablosunu kopardı, Ulusal Kanal da dahil 20 kanalın yayını kesildi!

Ankara'da yol çalışması yapan bir kepçe fiber kablosunu koparınca Ulusal Kanal, Halk TV gibi kanalların da aralarında olduğu 20 TV'nin yayını gitti...

Kepçe fiber kablosunu kopardı, Ulusal Kanal da dahil 20 kanalın yayını kesildi!
Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.

Yayını kesilenler arasında Ulusal Kanal, Halk Tv, Kanal B gibi muhalif kanalların da yer alması sosyal medyada infial yaratırken, Türk Telekomdan henüz bir açıklama gelmedi.

16 Şubat 2016'da aynı şekilde yayınımız kesilmişti...


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