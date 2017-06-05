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Nihat Doğan'a dava! 134 kişi şikayetçi

Şu sıralar magazin programı yorumculuğu yapan Nihat Doğan hakkında infaz koruma memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla kamu davası açıldı. Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü ve 133 infaz koruma memuru, ünlü türkücüden şikayetçi oldu.

Nihat Doğan'a dava! 134 kişi şikayetçi

Muğla'da, infaz koruma memurlarına hakaret ettiği iddia edilen Nihat Doğan hakkında kamu davası açılmasına karar verildi. 

Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve 133 infaz koruma memuru, televizyon programında darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına 'alçak  gardiyanlar' ifadelerini kullanan Doğan'dan şikayetçi oldu. Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde Doğan hakkında 'birden çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İddianamesi kabul edilen davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #nihat doğan #magazin #muğla
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