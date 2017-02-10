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RTÜK, Müge Anlı'ya verdiği para cezasını kaldırdı

RTÜK, ATV’de sunduğu programda insan kaçakçılarının reklamını yapan Müge Anlı’nın programına kestiği, 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı. RTÜK toplantısında Anlı dosyası yeniden ele alındı. Tekrir-i müzakere yapılarak, MHP’li üyelerin de desteğiyle kesilen ceza geri alındı.

RTÜK, Müge Anlı'ya verdiği para cezasını kaldırdı

RTÜK, ATV’de sunduğu programda insan kaçakçılarının reklamını yapan Müge Anlı’nın programına kestiği, 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, RTÜK toplantısında Anlı dosyası yeniden ele alındı.

Tekrir-i müzakere yapılarak, MHP’li üyelerin de desteğiyle kesilen ceza geri alındı.

RTÜK, tarihinin en ağır cezasını Anlı'nın programı için, ATV’ye vermiş ve “İnsan kaçakçılarıyla canlı bağlantı” nedeniyle 1 milyon 320 bin lira ceza kesmişti. 

Müge Anlı, seri katil zanlısı Atalay Filiz'in arandığı günlerde yayınlanan programında, insan kaçakçılarına telefonla bağlanmış ve Filiz'in kaçırılmasına aracı olmayacaklarını açıklayan kaçakçıları seyirciye alkışlatmıştı. 

Ayrıca “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz ?” sorusunu da yöneltmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rtük #müge anlı #atv #ceza
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