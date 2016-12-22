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RTÜK'ten 12 kanal hakkında karar

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası ile toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini övücü yayınlarından dolayı Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi

RTÜK'ten 12 kanal hakkında karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiası ile toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini övücü yayınlarından dolayı Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesini kararlaştırdı.

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul dün yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren, toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini öven yayınlarından dolayı 6112 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 3. fıkrasına göre, lisanssız yayın yapan Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesi kararı aldı.

RTÜK ayrıca Beyaz TV’ye, yayınladığı bir filmde geçen manevi değerleri rencide edici ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesini ihlali kapsamında ceza verdi. 

12 kanala 102 müeyyide 

RTÜK, son toplantısında dizilere ilave olarak cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışında bulunan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, "ara-kazan”, “bul-kazan” gibi bahis siteleri ve çeşitli “tele alış-veriş” programları hazırlayan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü. Bu çerçevede RTÜK, 12 kanala toplam 102 müeyyide uyguladı.

Bu kapsamda, Smart TV Market, Kanal S, Maksim TV, Yek TV, Doğu TV, Sıhhat TV, Kanal C, Ort Osmaniyem, 365 TV, Nurs TV, MGC TV, Anadolu Yurdum TV ve Medya TV ’ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK ayrıca telefon yoluyla halkı dolandıran ve bitkisel ile cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yol tv #beyaz tv #rtük
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