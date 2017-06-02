İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında muhabir Bekir Gökmen Ulu ve gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun'un tutuklanmasına gazetenin avukatları itiraz etti. Gazetenin Avukatları Celal Ülgen ve İsmail Yılmaz 26 sayfalık dilekçe ile üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde "Gazeteci müvekkilimiz hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast yapmaya teşebbüsten tutuklama kararı verilmesi bir takım varsayımlara ve faraziyelere dayanmaktadır. Somut hiçbir kanıt yoktur. Müvekkillerimiz ile alçak suikast timi lideri menfez paşa bir tutulmaktadır. Böyle absürt ve mantık dışı bir suçlama ile iki gazetecinin tutuklanması hukuki açıdan doğru değildir. Burada itham geniş tutularak tutuklamaya gidilmesi hedeflenmiştir. Müsnet suçtan müvekkillerimizin aklanacağı kesindir. Yukarıdaki paragraflarda müvekkillerimizin bu suçla ilişkilerinin bulunmadığını Cumhurbaşkanı'nın yerinin zaten çete tarafından çok önce, hatta keşif yapılarak öğrenildiği, sağır sultan tarafından bile duyulmuştur.



Sebep - sonuç ilişkisinin kurulamadığı ortadadır. Her iki müvekkilimiz hakkında 8. Sulh Ceza Yargıcının verdiği 27 Mayıs 2017 günlü tutukluluğa ilişkin şartların oluşmadığı ve delil olarak ileri sürülen tüm verilerin afaki ve zorlama bilgiler olduğu, sebep sonuç ilişkisinin kurulamadığı ortadadır. Tutuklamanın kaldırılması ile bihakkın ya da tutuklamanın alternatif tedbirleri uygulanmak suretiyle salıverilmesine Karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz" denildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan muhabir Bekir Gökmen Ulu ve gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun 27 Mayıs'ta 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmış, gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakılmıştı.