Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan: Yaptığım ayıptı, Zeki Müren'den özür dilerim

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan yıllar önce Zeki Müren ile yaptığı söyleşi için ilk kez konuştu.

Sözcü gazetesinden Nil Soysal, gazeteci yazar Emin Çölaşan’la 40. yıl röportajlarının üçüncü bölümünü yayımladı. Çölaşan söyleşide Zeki Müren ile ilgili itirafta bulunarak, " Yaptığım ayıptı. Bu saygısızlığım nedeniyle şimdi onun ruhundan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.



Çölaşan söyleşide “‘Keşke yazmasaydım’ dediğiniz bir yazı oldu mu hiç?” sorusuna şu yanıtı verdi:







“Çok azdır. Bir örnek vereyim; çok sevdiğim ve saygı duyduğum sanatçı Zeki Müren'le, onun evinde uzun bir söyleşi yapmıştım. Sorularımın ağırlığını onun özel yaşamına odaklamış ve adeta eşcinselliğini itiraf ettirmek üzerine kurmuştum. Yani ilk kez bana “Evet ben bir eşcinselim” diye açıkça itiraf etmesi için çaba harcıyordum ama çok güzel ve akıllıca yanıtlarla sorularımı geçiştirdi. Söyleşi yayınlandıktan sonra çok pişman oldum ama iş işten geçmişti. Yaptığım ayıptı. Bu saygısızlığım nedeniyle şimdi onun ruhundan özür diliyorum.”



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