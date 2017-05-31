Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi bugün sona erecek.

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