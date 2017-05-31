Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi bugün sona erecek.
TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine ve teçhizat ile demirbaşlarının tamamının muhammen bedeli 554 bin 412 lira olarak belirlendi.
Söz konusu varlıkların tamamı, Fon'un usullerine göre teklif alma yöntemiyle TMSF'nin Esentepe'deki adresinde bugün saat 17.00'ye kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.
Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine, teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek. Birden fazla teklif verilmesi halinde de isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte açık artırma yapılacak.
Satışa sunulan medya kuruluşlarının logo ve muhammen bedelleri şöyle:
Logo Muhammen bedeli (TL)
Can Erzincan TV 373.120
Barış TV 134.925
Cuma Radyo 15.682
Herkül FM 7.180
Ört TV, Ört FM 5.780
Nazar Gazetesi 8.900
Yerel Bakış Gazetesi 6.925
Turgutlu Havadis Gazetesi 1.900
TOPLAM 554.412
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi bugün sona erecek.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı Can Erzincan TV, Barış TV, Ört TV, Cuma Radyo, Herkül FM Radyo, Ört FM Radyo, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi ve Turgutlu Havadis Gazetesi'ne ait makine ve teçhizat ile demirbaşlar için teklif verme süresi bugün sona erecek.