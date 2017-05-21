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Ulusal Gönüllüleri Gaziantep'te biraraya geldi

Köylüsünden, çiftçisine, mühendisinden doktoruna Ulusal Kanalı büyütme seferberliği başlatan Ulusal Gönüllüleri Gaziantep'te biraraya geldi. Etkinliğe Ulusal Kanal programcısı Gülgûn Feyman ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de katıldı.

Ulusal Gönüllüleri Gaziantep'te biraraya geldi

Gaziantep'li Ulusal gönüllüleri kahvaltıda biraraya geldiler.

Etkinliğe katılan Ulusal Kanal programcısı Gülgûn Feyman gönüllülerle kucaklaştı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de Ulusal Kanal'ı büyütmenin önemine vurgu yaptı.

İlker Yücel 5 sene önce Lübnan'da yaşadığı bir anısını da paylaştı. 

Yerel sanatçı Ümitcan İlhan’ın Kurtuluş Savaşında Antep savunmasını anlatan Karayılan türküsüyle kahvaltıya renk kattı. 



Haber-Kamera: Ekrem Demir
ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #ilker yücel #aydınlık gazetesi #gülgün feyman #etkinlik #Ulusal Gönüllüleri #ulusal kanal #doktor #mühendis #çiftçi #köylü
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