Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal'ın verdiği kent ve doğa mücadelesi iki büyük ödülle taçlandırıldı. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri Derneği, Ulusal Kanal Ana Haber ile Kent ve Yaşam programını ödüle layık gördü. İzmir marşının yankılandığı ödül töreninde renkli görüntüler yaşandı.

Ulusal Kanal çevre, imar, kent ve yaşam konusundaki tutumundan dolayı 2 ödüle birden layık görüldü.



Bahçeşehir Gölet Gönülleri Derneği tarafından verilen ödüller, törenle sahiplerini buldu.



Ulusal Kanal'da Mimar Osman Güdü'nün hazırlanan "Kent ve Yaşam" programı ödüle layık görüldü.



Bir diğer ödül de Ulusal Kanal Haber Merkezine verildi. Ödülleri kısa adıyla BADER olan Dernek Başkanı Uğur Barış Karabulut, Osman Güdü'ye takdim etti.



16 ayrı ödül dağıtıldığı törende, dernek faailyetlerinde katkı sağlayan gönüllüler, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine de plaket verildi.



Çok sayıda Bahçeşehirli'nin katıldığı ödül töreni İzmir marşıyla son buldu.



İstanbul'da Danıştay tarafından iptal edilen Bahçeşehir Gölet projesi, yargı kararına rağmen devam ediyor. Semt sakinlerinin ve derneğini yaklaşık 4 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Bülent Ünal

ulusalkanal.com.tr