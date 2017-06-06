Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni bayrağını TGB'den mezun olan Çağdaş Cengiz devraldı. Adnan Türkkan da Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni olan Çağdaş Cengiz Ulusal Kanal'ın genç, dinamik bir kadro ile 17 yıllık mücadelesini daha kararlı sürdüreceğini söyledi.

16 yıldır çağdaş, bağımsız ve özgür Türkiye için yayın yapan ve gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal, 17. yılda da yeni atılımlar yapıyor.



3 yıldır Ulusal Kanal'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Adnan Türkkan mücadele bayrağını Çağdaş Cengiz'e devretti.



Kısa süre önce Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanlığı görevini Cem Dikmen'e devreden Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal'ın yeni genel yayın yönetmeni oldu.



Duyuruyu GÖREV Medya Grup Başkanı İsmail Hakkı Pekin yaptı.



Adnan Türkkan ise göreve Ulusal Kanal Yayın Kurulu Başkanı olarak devam edecek.



Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya'da, Türkiye'de değişen sürece karşı Ulusal Kanal'ın çok daha güçlü bir kadro ile mücadele edeceğini belirtti.



GÖREV Medya Başkanı Pekin, Ulusal Kanal'ın genç kadrosuna başarılar diledi.





ÇAĞDAŞ CENGİZ KİMDİR?



25 Kasım 1987'de Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Sakarya İlköğretim Okulu ve Milas Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimine başladı.



Mezun olduktan sonra Yüksek Lisans eğitimini Arel Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde sürdürmektedir. 19 Mayıs 2006'da kurulan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) kurucularındandır. 2006-2010 yılları arasında Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Bursa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.



2010-2013 yılları arasında TGB Genel Başkan Yardımcısı olan Cengiz, 10 Mart 2013 itibariyle aldığı TGB Genel Başkanlığı görevini 27 Mayıs 2017 günü gerçekleştirilen kongreye kadar sürdürdü.



TGB'den mezun olan Çağdaş Cengiz, 6 Haziran 2017 günü Genel Yayın Yönetmeni olarak Ulusal Kanal'da görevine başladı.



ADNAN TÜRKKAN KİMDİR?



1983 yılında Malatya'da doğan Adnan Türkkan ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra liseyi Tekirdağ'da, üniversiteyi Ankara'da bitirdi.



Üniversite yıllarından itibaren toplumsal mücadelenin içinde yer alan Türkkan 2001-2003 yıllarında Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Gençlik Kolu Başkanlığı, 2004-2006 yıllarında Atatürkçü Düşünce Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.



2006 yılında Türkiye’nin anti-emperyalist en büyük gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) Kurucu Genel Başkanı oldu.



Uzun yıllar TGB'de yöneticilik yapan Türkkan 2011 yılında Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni oldu.



Ergenekon-Balyoz gibi tertip davalar döneminde ve büyük Gezi Direnişi döneminde Ulusal Kanal'ın başında görev yaparak medyada gerçeklerin savunucusu oldu.



Öte yandan Suriye'de kanlı olayların başlamasından sonra Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la röportajı gerçekleştiren ilk televizyoncu oldu.



Tüm bu çalışmalar sürerken 2013 yılı 5 Ağustos'unda Silivri'de görülen ve kamuoyunda "Ergenekon" adı verilen kumpas davalarda hakkında "10,5 yıl hapis cezası ve yakalama" kararı çıkarıldı. O sırada yurt dışında bulunan Türkkan yaklaşık 1 yıl sürgünde yaşamak durumunda kaldı ve o dönemde Ulusal Kanal Avrupa Temsilciliğini yürüttü.



Son olarak Türkkan, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.



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