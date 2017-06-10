TGB Bandırma Vapuru’dur. Vapurdan sonra yol devam edecek demiştik.



Yine seferdeyiz.



Bu sefer, Türkiye’nin kurtuluşu için seferberliğin yolunda.



Türkiye’nin Milli Kanalı; Ulusal Kanal’dayız.



Emperyalizmin düsturu hep şu oldu:



“Demokrasi en güzel rejimdir, halk işe karışmazsa”



Medyanın görevi ise kitleleri “seyirci” yapmaktı.



Sonsuz örneği var.



Halkın seyirci haline geldiği memlekette ülkenin işgali, vatanın parçalanması, emekçilerin sömürülmesi mümkün oldu.



İşte Ulusal Kanal, bu tekere çomak sokan kanaldır.



Ulusal Kanal’ın hedefi “seyircisi olmayan kanal” olmaktır.



Ona bakan koltuğunda uyuşmaz, harekete geçer, mücadeleye atılır.



Dünün büyük mücadelelerinde yarattığı seferberlikle nice başarılar kazanan kanalımız, önümüzdeki mücadelelerde de yine ön cephede yerini alacak ve izleyicilerini o mücadeleye sevk edecektir.



SUYU BUHAR ETMEYECEĞİZ



Ulusal Kanal, vatan bekçisi, hakikat işçisidir.



Ulusal Kanal, Asya’daki atalarımızın şaheseri Karız Kanalları* gibi olmazı olur yapar.



Yüksek dağların hayat veren suyunu, çöl altından buharlaşmasına izin vermeden geçirmek kadar meşakkatli bir iş var önümüzde.



Türkiye’nin milli birliğe muhtaç, ulusal bağımsızlığa mahkûm olduğu bir dönemde yükleri sırtlanıyoruz.



Türkiye’nin bütün evlerine; vatanın, milletin, emekçinin, insanın; umudunu, isyanını, yüreğini taşıyoruz, taşıyacağız. Vatana, millete, emeğe, insana düşman olanların çöllerinde buhar edilmesine müsaade etmeden...



Çölleri aşmak zor.



Kolay olsa zaten bize ihtiyaç olmazdı.



Ulusal Kanal zor günlerin kanalı.



Su, yolunu hepimizin emeği ile bulacak.



GENÇLİK YENİLİĞİN USTALIĞIDIR



Ulusal Kanal’ı Türkiye’nin en etkili kanalı yapacağız, dün olduğu gibi, dünden çok daha ileriye taşıyarak.



Başaracağız.



Çünkü büyük bir tecrübeden güç alıyoruz.



Başaracağız.



Çünkü yeniyi yaratma işinin ustası bir genç ekibiz.



Başaracağız.



Çünkü vatanımıza, milletimize ve insanlığa borcumuz bu.



Başaracağız.



Çünkü bu toprakların emekçi, fedakâr, yiğit halkının bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz.



Görevi aldığımız ilk andan itibaren ziyaret eden, arayan, mesaj yollayan bütün dostlara sonsuz teşekkürler.



Güç verdiniz.



Ulusal Kanal’ı izlemek, seyirci olmamayı öğrenmektir.



Harekete geçmektir.



İşe koşmaktır.



Ulusal Kanal’da yeni bir atılım dönemini şimdi el birliği ile yaratacağız.



Çağdaş Cengiz

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni



ulusalkanal.com.tr



