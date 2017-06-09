Geçtiğimiz yıl görkemli bir nikah töreni ile dünya evine giren diş hekimi, yapımcı ve TV program sunucusu Doğan Bircan, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu.

Özel bir televizyon kanalında yaptığı sağlık programları ile tanınan Doğan Bircan, dün akşam saatlerinde intihar etti. Medyaradar'ın haberine göre; ünlü diş hekimi, Kadıköy’deki evinde tabanca ile kafasına bir el ateş etti.



Olayın ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Bircan'ın cenazesi, 10 Haziran Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.



DOLANDIRILDI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU



Doğan Bircan’ın dolandırıldığı ve son dönemde psikolojisinin çok bozuk olduğu iddia edildi.



Bircan, geçtiğimiz yıl Etiler Le Meridien Otel’de yapılan düğünle hayatını Selnur Çapa’yla birleştirmişti. Selnur Çapa’nın 4 aylık hamile olduğu ve çiftin yakın zamanda bir de çocuk beklediği biliniyordu.



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