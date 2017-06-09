Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...

Ünlü televizyoncu Doğan Bircan intihar etti!

Geçtiğimiz yıl görkemli bir nikah töreni ile dünya evine giren diş hekimi, yapımcı ve TV program sunucusu Doğan Bircan, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu.

Ünlü televizyoncu Doğan Bircan intihar etti!

Özel bir televizyon kanalında yaptığı sağlık programları ile tanınan Doğan Bircan, dün akşam saatlerinde intihar etti. Medyaradar'ın haberine göre; ünlü diş hekimi, Kadıköy’deki evinde tabanca ile kafasına bir el ateş etti.

Olayın ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Bircan'ın cenazesi, 10 Haziran Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

DOLANDIRILDI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU

Doğan Bircan’ın dolandırıldığı ve son dönemde psikolojisinin çok bozuk olduğu iddia edildi.

Bircan, geçtiğimiz yıl Etiler Le Meridien Otel’de yapılan düğünle hayatını Selnur Çapa’yla birleştirmişti. Selnur Çapa’nın 4 aylık hamile olduğu ve çiftin yakın zamanda bir de çocuk beklediği biliniyordu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #doğan bircan #intihar
banner863
Önceki Haber
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Sonraki Haber
Son dakika: İstanbul Fatih'te 4 katlı bina çöktü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.