Ünlü yönetmen Ferhan Özpetek'in acı günü

Ünlü yönetmen Ferhan Özpetek'in annesi vefat etti.

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İtalya'da yaşayan yönetmen Ferhan Özpetek bir süredir hasta olan annesini kaybetti.



Ferhan Özpetek'in yakınlarının verdiği bilgilere göre, 91 yaşında olan Nesrin Subaş Özpetek'in yaşlılığa bağlı bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.



Annesinin acı haberini alır almaz İtalya'dan Türkiye'ye gelen yönetmen Özpetek, annesinin cenazesinin 21 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.

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