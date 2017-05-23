"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre hayatını kaybetti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre hayatını kaybetti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Çok değerli yazarımız, sevdiğimiz abimiz Akif Emre, az önce kalp krizi gecirdi ve hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.

Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.

YENİ ŞAFAK'TAN AÇIKLAMA

Yeni Şafak gazetesi hayatını kaybeden Akif Emre ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yazarımız Akif Emre, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yeni şafak #akif emre #twitter #ibrahim karagül
banner863
Önceki Haber
Deniz Seki tahliyesini 2 saat erteledi
Sonraki Haber
Tansu Çiller hakkında zorla getirilme kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.