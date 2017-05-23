Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Çok değerli yazarımız, sevdiğimiz abimiz Akif Emre, az önce kalp krizi gecirdi ve hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.



Akif Emre'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Haberiyat" sitesi sahibi Yazı İşleri Müdürü Hamit Kardaş, Emre'nin Beşiktaş'taki ofisinde vefat ettiğini söyledi.



Haber toplantısı için saat 10.30 Emre'nin odasına gittiği belirten Kardaş, "Odaya girdiğimde koltuğa yığılmıştı. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptılar. Akif beyi kaybettik." dedi.



YENİ ŞAFAK'TAN AÇIKLAMA



Yeni Şafak gazetesi hayatını kaybeden Akif Emre ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yazarımız Akif Emre, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.



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