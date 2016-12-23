Moskova’da 10. Yıl Marşı çalınıyor

Dün, Doğu Perinçek’le konuşurken uyandım.
Üç ülke...
Rusya: Ortodoks Hıristiyanlar çoğunlukta...
Türkiye: Sünni Müslümanlar hakim.
İran: Şii Müslümanlar egemen.
Bunlar Moskova’da bir araya gelip bir bildiriye imza attılar. Bu bildiri sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun bile çehresini değiştirecek öneme sahip. Hatta dünyanın geleceğini bile etkileyecek.
Moskova Deklarasyonu denilen bu anlaşma ile Suriye’de barışın sağlanması amaçlanıyor. Lakin aynı zamanda geleceğin dünyasının nasıl olacağı da gösteriliyor.
Bunu üç ayrı inanç grubunun yöneticileri Suriye üstünden şöyle anlatmışlar:
1) İran, Rusya ve Türkiye, çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan, demokratik ve seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılarını bir kez daha ifade ederler.
Bu temel maddede söylenen asıl şudur: Suriye çok dinli olacak ama mezhepçi olmayacak. Demokratik ve seküler, yani laik bir ülke olarak kalacak.
CUMHURİYET İLKELERİ TEMEL ALINMIŞ
Bu anlaşmaya göz attığımızda Sünni mezhepçi Türkiye ile Şii mezhepçi İran’ın, seküler (dünyacıl/dindışı) bir düzenden yana imza attıklarını anlıyoruz. Sadece AKP yönetimi değil İran yönetimi de kendisini laik bir dünyaya hazırlıyor. “Laiklik dinsizliktir!” bitiyor, “Laiklik tek kurtuluş yoludur!” geliyor.
Bu deklarasyon, Cumhuriyet ilkelerinin başka biçiminde anlatımından başka şey değil.
Artık; Ortadoğu’yu mezhepçilik üstünden karıştırıp kana bulayan ABD, oyun alanı bulamayacak.
Türk ordusunun yürüttüğü Vatan Savaşı’nın çok olumlu yansımaları gelmeye başladı. Yani şehitlerimiz boşuna can vermediler.
Merak etmeyin; sıra PKK’ya da gelecek. Böyle üç büyük devletin ortak hareket etmesi bölgedeki Amerikan piyonlarının hayat damarlarını kesip atacaktır.
BU ÇOCUKLARI DA YAKACAKLAR
Cumhuriyet düşmanı bir kuşak üretmek peşindeki Fethullahçılar, yoksulların çocuklarına el attılar. Onları ışık evlerinde, yurtlarda ülkelerine ve milletine düşman hale getirdiler. Bunları gören öbür Sünni mezhepçi tarikatler de benzer çocukları kendi yurtlarına alıp beyinlerini yıkamaya katıldılar.
Buralarda tam bir Orta Çağ düzeni kurulmuş.
Sesini çıkartan çocuğu Allah’a, Kuran’a Peygamber’e karşı gelmekle tehdit ediyorlar.
Böylece susturduktan sonra başlıyorlar tacize, tecavüze...
Yoksulların çocuklarını kirletiyorlar. O iğrenç tecavüz haberlerini yazsam yerim yetmez.
Öyle bir baskı ki cayır cayır yakıyorlar.
Ateşte yakamadıklarını, terör adayı haline getirerek sosyal ve psikolojik olarak yakıyorlar.
İşte o katil polis Mert Altıntaş böyle üretildi.
10. YIL MARŞINA DÜŞMAN IŞİD MARŞI OKUTUYOR
İmam hatipler, Kuran kursları, polis okulları, tarikat yurtları...
Buralarda 10. Yıl Marşı’nı kimse ağzına alamaz.
Lakin, El Kaide, IŞİD, en-Nusra gibi İslamcı terör örgütünün temel sloganları olan tekbir getirmek marş gibi öğretilir.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Twitter hesabından paylaştığı video, bunun yeni bir kanıtı oldu. Bağcılar’daki Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 13-14 yaşındaki çocuklar, bir çocuğun “Tekbiiir!” diye haykırmasıyla ayağa fırlayıp işaret parmaklarını kaldırarak hep bir ağızdan tekbir getiriyorlar. Tam bir Nusra mangası gibi...
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü de bu tekbirli marşa arka çıkıyor. Güya bu bir müzikmiş.
Kimi kandırıyorsun sen müdür?
Suriye’de tekbir getirerek insanları kesenlerin havası bu hava...
Dindarlık adı altında fakir fukaranın çocuklarını yakıyorsunuz.
Ey yobazlar!
AKP’nin imzaladığı Moskova Deklarasyonu’nun ilk maddesine yeniden bir bakın da kendinize gelin.
Orada IŞİD marşları değil 10. Yıl Marşı çalınıyor.
Er geç siz de duyacaksınız Amerika da...
Rıza Zelyut
ulusalkanal.com.tr
23 Aralık 2016, 12:16
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