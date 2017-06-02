Niçin sürekli kaybediyoruz?

Silivri cezaevinde iken bir yazı yazdım: “Bir Galatasaraylı gözüyle Fenerbahçe!” Aydınlık gazetesinde 4 Şubat 2014 günü yayımlandı. Öylesine büyük bir ilgi uyandırdı ki hiçbir yazım onun yanına bile yaklaşamadı! Fenerbahçe Televizyonu’nun yazıyı gündemde tutmasının da bunda etkisi oldu. Şimdi bu yazıdan küçük bir kesit sunalım:Fenerbahçe maddi ve manevi değerleri tatlı bir karışımla harmanlarken ve ülkenin kaderine ortak olurken, benim kulübüm Galatasaraysadece maddi değerleri esas alan bir tavır sergiliyordu.Kurucumuz Ali Sami Yen’in kemiklerini birkaç dolar için sızlatmadık mı?Batı’ya açılan pencereyiz ya, hiç “arena”mız eksik olur mu?Fenerbahçe ışığın savaşçısı olarak Cumhuriyet kavgasına cepheden girdi. UEFA da dâhil yedi düvele karşı, başı öne eğilmeden mertçe mücadele etti. Avrupa mahkemelerinde hukuk değil, ön yargı ve siyaset gösterisi yapıldı. En adil hakem tarihtir. Beş sene sonra Fenerbahçe’nin nasıl bir ulu çınar olduğu daha iyi anlaşılacaktır.Fenerbahçelilere düşen bir görev de, kulübün eski başkanı Şükrü Saraçoğlu’nun adını, isminin önünü ve arkasını, başka kulüplerin yaptığı gibi (Fi-Yapı İnönü, Beşiktaş) ticari markalarla kirletmeden sonsuza kadar yaşatmaktır. Kendisini büyük olarak gören ama tüm kutsal değerlerini paraya tahvil edenlere verilecek bir başka ders de budur!Büyük şair, romancı ve bence en önemlisi Cumhuriyetin yetiştirdiği en büyük ulusalcı aydınlardan birisi olan rahmetli Atilla İlhan’ı hem özlem ve vefa ile analım hem de sayfamıza konuk edelim:Mekteb-i Sultani!Hangi okul bu biliyor musunuz,Bu mektepte sultanlar, sultan çocukları okurdu, ya da saltanat kibarlarının oğulları!Toplumcu bilgim arttıkça da, bu okulun, Osmanlı toplumunda, imparatorluğu dağıtmaya ve paylaşmaya kararlı emperyalist ülkelerce açılmış köprübaşları olduğuna aklım yetti.Robert Kolej hariç, öbürleri bizim hükümetlerimizce açılıyorlarmış ama açan kafalar, o kafa derseniz komprador (yabancı yatırımcının yerli temsilcisi ya da küçük ortağı S.P.) kafasının ya ta kendisi ya da benzeri; onun için de(batıya S.P.)Büyük Usta’nın yazısı devam edip gidiyor (Hangi Batı, sayfa 166-167). Ama ben Galatasaraylıları daha fazla üzmemek için burada kesiyorum. Kalın harfler bizzat rahmetli İlhan tarafından belirlenmiş!İşte böyle! “Atatürk, Cumhuriyet” deyince mangalda kül bırakmayan üç güzide kulübümüz, birkaç dolar için kurucu atalarımızın kemiklerini sızlatınca, üstelik kültürel olarak köksüz olduklarından arenaya sarılınca, aldıkları bir şifahi talimatla stat tabelalarını çöpe atmak için yarışa başlıyorlar… Tarihinden ve geleneklerinden güç almayan her kurum bir kelime ile çöker!Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil! Arena ismi verilirken de Tayyip Erdoğan Türk siyasetindeydi. Kaldı ki AKP, Batı’nın nesine gerçek anlamda karşı çıktı ki arenacılık oynasın! AKP’yi başlangıçta,Irak’a müdahale için iktidara taşıyan da Batı’dır!Mesele, para dışında hiçbir davası ve değeri olmadığı için bir kelime ile çöken kâğıttan kaplanlar! Mesele,nasıl güçlü bir mirasın temsilcisi olduklarının bile farkında olmayan sözde büyükler! Mesele, “Atatürk ve Cumhuriyet” diyerek ortaya çıkan ama bu uğurda en küçük bir bedel ödemeye bile hazır olmayanlar! Çareyi Drogba’da arayanlar, kaçınılmaz olarak diz çökerler… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her seçimi hediye eden biziz! Bunu algılamak da, önünde sonunda bir bilinç meselesidir…