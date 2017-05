Numan'a danışman olan 'Kurtulmuş'! -2

0 0 0 0

24 Mayıs 2017, 09:54

Soner Yalçın 5 Kasım 2014’te Sözcü gazetesindeki köşesinde “Reyiz’e Uyarı” başlığındaki yazısında anlatıyor:

“Yıl, 1979…



15 lise öğrencisi…(…)



Kaz Dağları’na kampa gidiyorlar. Ne kampı olduğu vapurda toplu namaz kılmalarından belli oldu; dini eğitim alacaklardı.

Vapurdan Armutlu’da inip, kamp yerine yürüyerek gittiler.



Otağ gibi bir çadırda hep birlikte kalıyorlardı. Sonra öğrendiler ki, çadırın sahibi arkadaşları Murat Ülker’di. Ve zaten sabah akşam yedikleri kutu kutu Ülker bisküviler de onun hediyesiydi.



Kampın rutini aynıydı; sabah ilahilerle uyanıyor; dağ suyuyla abdest alıp toplu namaz kılıyorlardı. Kahvaltıdan sonra Kur’an-ı Kerim okuyorlardı.



Herkese sırayla ezan okutturuyorlardı.



Öğleden sonra ilmihal hocası; kadın sesinin, müziğin günah olduğu gibi açıklamalar yapıyordu..!



Çadır etrafında nöbet tutuyorlardı ellerindeki derme çatma tüfeklerle.



İçlerinde en disiplinli ve çalışkan olan, Murat Ülker’in İstanbul Erkek Lisesi’nden sınıf arkadaşı Ahmet Davutoğlu idi!



Çok sevmelerine rağmen ağabeylerini kızdırmamak için kampta futbol oynamıyorlardı. Oysa, “438 Davutoğlu”, İstanbul Erkek Lisesi’nin arkasındaki moloz taşlı bölümde her teneffüs futbol oynuyordu. Sınıfları okul şampiyonu bile olmuştu.



(…) Davutoğlu’ndan sonra kampın önemli bir diğer ismi; İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden Numan Kurtulmuş idi.



(…) Kaz Dağları’ndaki Akıncılar Kampı’nda bir isim daha vardı…



İsmi, Göktürk İnan.



İstanbul Erkek Lisesi öğrencisiydi; Ahmet Davutoğlu ve Murat Ülker’in arkadaşıydı.



İTÜ’yü bitirdi ama mühendislik yapmadı. Münih’te “Qubap” diye fast food yerleri açtı; sonra kapattı.



Ülker’e iş yaptı. Hatta Murat Ülker’le “Avrasya Bir Vakfı”nı kurdu. Vs.



Göktürk İnan sessizce kamp arkadaşı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a danışman yapıldı.



Bu basit bir atama değildir!



Reyiz Efendi/Erdoğan sigara içenlerle uğraşa dursun, birileri/ “mektepliler” devlet katında sessiz sedasız kadro oluşturuyor.

Bak yazıyorum!



Ak-Saray’ına hapsedildikten sonra Reyiz Efendi, “bana bunları niye önceden haber vermediniz” demesin…”



Numan Kurtulmuş’a basın danışmanlığı yapan Ahmet Göktürk İnan, başarı merdivenlerini tırmanıyor, mühendis olmasına rağmen basın dünyasında hızla ilerliyor.



Soner Yalçın’ın “Bu basit bir atama değildir” dediği Ahmet Göktürk İnan, 2016 Ocak ayında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü oluyor.



Nasıl ama!



İnan, o koltukta çok fazla kalamıyor.



15 Temmuz darbe girişimi oluyor ve her ne hikmetse kendisi Ağustos 2016’da görevden alınıyor.



Peki, şimdi mi ne yapıyor?



Numan Kurtulmuş’un gizli danışmanı ve…



Başbakan Başmüşaviri…



Peki, İnan’ın yerine Basın Yayım ve Enformasyon Genel Müdürlüğü koltuğuna kim oturdu dersiniz?



Mehmet Akarca.



ATV’nin eski Ankara Temsilcisi.



Erdem Atay

