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Öncü Gençlik Kurultayının ardından

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

19 Aralık 2016, 14:32
Vatan Partisi Öncü Gençlik örgütü, 17-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da Anemon Otel’de “Vatansever Gençlik Parti’yle İleri” sloganıyla 10. Genel Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından 500’ü aşkın delege iki gün boyunca Türkiye’nin ve gençliğin sorunlarını tartıştı. Görev ve sorumluluklarını belirledi.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş konuşmasına, o sabah Kayseri’de askerleri hedef alan bombalama olayını hatırlatarak başladı. ‘Türk Polisi’ne düşman olan, Ordusuna işgalci diyen bizden değildir” diyerek bugünkü temel saflaşmaya vurgu yaptı.

Faaliyet raporunda, geçen Genel Kurul’dan bugüne geçen üç yıl içinde Öncü Gençlik’in faaliyetlerinin dökümü yapıldı. Üç yılın her bir günü dolu dolu geçmiş…

Elbette bu büyük mücadele Öncü Gençliğin örgütlü gücünün yüzde yüz artmasıyla sonuçlanmış. Vatan Partisi Öncü Gençlik, bugün 66 ilde mücadelesini sürdürüyor. 35 ilde örgüt olarak, 13 ilde temsilcilik şeklinde, 18 ilde ise ilişkiler seviyesinde faaliyet gösteriyor.

Vatan Partisi’nin şu anda yürütmekte olduğu örgütlenme hamlesinin bir parçası olarak çok geçmeden bütün illerde faaliyet gösteren bir Öncü Gençlik varlığının ortaya çıkacağı kesindir.
 
Değişen durum

Öncü Gençlik, özellikle bu öğretim yılının başından bu yana  büyük bir atak içine girdi. Son üç ay içinde üye sayısını yüzde 30’un üzerinde büyüttü.

Özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelerde bölücü ve gerici yapılanmaların büyük bir darbe aldığı, etkisiz hale getirildiği süreçte Öncü Gençlik, en etkili gençlik örgütü olarak öne çıkmaktadır.

Geçen öğretim yılının sonuna kadar bu üniversitelerde Öncü Gençlik bir faaliyet yapmaya kalktığında bölücü terör örgütü yandaşlarının başını çektiği ve “vatansız solcular”ın destek verdiği saldırılar sıkça rastlanan bir durumdu.

Ama 2016-2017 yılı öğretim yılı ile birlikte bu durum sona ermiştir. Şimdi Türkiye üniversitelerinde vatansever gençlerin sesi yükseliyor.

Başlıbaşına bu olgu Türkiye’nin nasıl bir sürecin içinde olduğunu yeterince kanıtlıyor.

Türkiye bir Devrim sürecinin içindedir. Halk büyük arayış içindedir. Bu gelişmenin ilk işaretlerinin gençlik içinden verilmesi de son derece doğaldır ve anlamlıdır.
 
Güneydoğu ve Gençlik

Bir ülkenin devrim sürecine girip girmediğini, o ülkenin gençliğinin durumuna bakarak anlayabilirsiniz.

Vatan Partisi son üç ay içinde iki alanda büyük atak yaptı.

Birincisi Güneydoğu. Çelişmelerin en şiddetli biçimde yaşandığı, halkın büyük acılar çektiği ve doğal olarak büyük bir arayış içinde olduğu Güneydoğu’da Vatan Partisi’nin hızla örgütlenmesi anlamlıdır.

Son iki ay içinde Diyarbakır ve Mardin örgütlerimiz yeni baştan ve güçlü olarak yeniden oluşturuldu. Son 15 gün içinde ise Van, Bingöl ve Bayburt il örgütlerimiz kuruldu.

Vatan Partisi’nin ikinci olarak atak yaptığı alan ise gençlik örgütlenmesidir.
 
AKP’nin alternatifi ve geleceğin güvencesi

Vatan Partisi 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından “2016 yılı Vatan Partisi yılı olacak” dedi ve Türkiye’nin bir büyük değişimi önümüzdeki üç beş yıl içinde yaşayacağını tahlil etti.

Bir yıl geçti aradan. Evet, 2016 yılı Vatan Partisi yılı oldu. Atlantik ittifakında olmanın, AB aday üyeliğinin tartışıldığı ve ŞİÖ üyeliğinin konuşulduğu bugünler, “büyük değişimin” yaşanmaya başladığının işaretleridir.

Vatan Partisi Öncü gençliğinin örgütsel olarak gerçekleştirdiği büyük atılım, Türkiye’nin yaşamakta olduğu büyük değişimin, halkın içine girdiği büyük arayışın sonucudur.

“AKP’nin karşısında muhalefet yok” diye etraflarına bakınanlara söyleyecek bir çift sözümüz var:

Türkiye şimdi geleceğine daha güvenle bakabilir. Çünkü son yıllarda verdiği mücadeleler, elde ettiği başarılarla, artık Türkiye’nin bütün illerinde örgütlü Vatan Partisi var.

Ve bu Parti’nin, Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olan akıllı, birikimli, mücadeleci bir gençliği var.

Mehmet Bedri Gültekin
ulusalkanal.com.tr
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Sibel - 3 gün önce
Tam bağımsız Türkiye ancak ve ancak Vatan Partisi ile mümkün.Tüm Türkiye zaman içinde bunu görecek ve gereğini yapacaktır.Hedef Atatürk Devrimlerini tamamlayıp gelecek nesillere tam bağımsız Atatürk yolunda giden bir Türkiye bırakmak.
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