Adalet Bakanı Bozdağ, Antalya'da

- "Önümüzdeki günler içerisinde tüm bölge adliye mahkemelerinden gelen öneriler ve eleştiriler boyutunda neler yapacağımızı somutlaştıracağız. Muhtemelen bir yasa teklifini, TBMM'ye sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var. Onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluğu ortada" - "Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesidir. Bunun temini için çalışmalarımız devam ediyor"

ANTALYA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşın ihtiyaçlarına adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var. Onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluğu ortada." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Bakan Bozdağ, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, bakanlığıyla ilgili çalışmaları değerlendirmek, yarın yapılacak toplu açılışlara katılmak ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin resmi açılışını yapmak için kentte bulunduklarını belirtti.

Öğleden sonra istinafla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini anlatan Bozdağ, "Bilindiği gibi istinaf mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçti. 6 aylık süre doldu. Bu süre içerisinde istinaf mahkemelerimizin uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, sorunlar, çözümler nelerdir buna dair değerlendirme toplantılarını, her istinaf mahkememizin olduğu yerde yapıyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, istinaf mahkemeleriyle ilgili daha önce Ankara ve İzmir'de toplantı yaptıklarını, bugün de Antalya'da gerçekleştireceklerini belirtti.

- "Konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp, değerlendireceğiz"

Diğer istinaf mahkemelerinin olduğu yerlerde de söz konusu toplantıyı yapacaklarını vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp, değerlendireceğiz. Bugün öğleden sonra Bölge Adliye Mahkememizde değerlendirme toplantımızı geniş boyutlarıyla yapmış olacağız. Önümüzdeki günler içerisinde de tüm bölge adliye mahkemelerinden gelen öneriler ve eleştiriler boyutunda neler yapacağımızı somutlaştıracağız. Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var. Onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesidir. Bunun temini için çalışmalarımız devam ediyor."

Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın toplu açılışa katılacağını hatırlatan Bozdağ, Başbakan Yıldırım'ın saat 17.00'de adliyeye ve yargıya verdiği önem nedeniyle bizzat kurdele kesimini kendisinin yapacağını ve Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Vali Karaloğlu da Antalya'nın yoğun iki gün geçireceğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla toplu açılış töreni ve 800 belediye başkanın katıldığı belediye başkanları toplantısı yapılacağını bildirdi.