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Bahçeli'den açıklama

Anında Gazete bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

Anında Gazete bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

Rus Büyükelçisi'ne suikastin hedefi Ankara-Moskova işbirliğini önlemek mi?

Rus uçağını düşürülmesi ve Büyükelçi suikastı aynı merkezden mi planlandı?

Suriye, Halep zaferini Türkiye-Rusya  işbirliği sonucunda mı sağladı?

Teröre ve ekonomik krize karşı  Asya'ya yönelen Türkiye'ye mesaj mı veriliyor?

Vatan Savaşı sürecinde Türkiye'ye dayatılan başkanlık sistemi kimlerin işine yarıyor?

Tuncay Mollaveisoğlu'nun konukları

 Vatan Partisi Uluslararası İlişkileri Bürosu Başkanı Emekli Tümamiral  Soner Polat

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek 

Konsensüs Araştırma Başkanı Murat Sarı

Anında Gazete Çarşamba 20.30'da Ulusal Kanal'da
 

Etiketler; #anında gazete
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