Anında Gazete bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

Rus Büyükelçisi'ne suikastin hedefi Ankara-Moskova işbirliğini önlemek mi?



Rus uçağını düşürülmesi ve Büyükelçi suikastı aynı merkezden mi planlandı?



Suriye, Halep zaferini Türkiye-Rusya işbirliği sonucunda mı sağladı?



Teröre ve ekonomik krize karşı Asya'ya yönelen Türkiye'ye mesaj mı veriliyor?



Vatan Savaşı sürecinde Türkiye'ye dayatılan başkanlık sistemi kimlerin işine yarıyor?



Tuncay Mollaveisoğlu'nun konukları



Vatan Partisi Uluslararası İlişkileri Bürosu Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat



İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek



Konsensüs Araştırma Başkanı Murat Sarı



Anında Gazete Çarşamba 20.30'da Ulusal Kanal'da

