Şangay Özel Dosyası bugün 22.15'te Ulusal Kanal'da
Şangay Özel Dosyası bugün 22.15'te Ulusal Kanal'da
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Askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel yönleriyle Şangay Özel Dosyası, Ulusal Kanal'da

Ekonomik ve güvenlik açısından Türkiye’nin çıkarları, Atlantik’te mi Asya’da mı?
 
NATO üyeliği ve Avrupa Birliği adaylık süreci, Türkiye açısından hangi sonuçları yarattı?
 
Gümrük Birliği anlaşmasının faturası ne oldu?
 
Şangay İşbirliği Örgütü'nün hedefleri, Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla örtüşüyor mu?
 
Askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel yönleriyle Şangay Özel Dosyası, Ulusal Kanal'da
 
En yetkin isimler bilimsel verilerle anlatıyor..
 
Türkiye’nin geleceği nerede ?
 
26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Erol Manisalı, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ekonomist Bartu Soral ve alanlarında uzman isimler Şangay İşbirliği Örgütü’nü ve Türkiye’nin gelecekteki yerini anlattı.
 
Sinan Sungur’un hazırladığı Şangay Dosyası bugün 22:15’te Ulusal Kanal’da

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ŞANGAY #ulusal kanal
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