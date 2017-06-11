Rus yetkili: Bizimle işbirliği isteyen iki parti var

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11 Haziran 2017, 08:40

Katar’a uygulanan yaptırım, IŞİD’in İran’a saldırması, bölgede sıkışan ABD’nin son haftalarda defalarca Suriye ordusunu bombalaması, ABD ve PKK’nın IŞİD’le Rakka’da anlaşması, Barzani’nin sözde bağımsızlık için referanduma gideceğini açıklaması…



Bölgede ve dünyada çok şeyin değişeceğine şahit olacağımız günler geliyor. 2010 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “tek kutuplu bir dünya sisteminin bittiğini” ve “çok kutuplu bir sisteme geçildiğini” söylemişti. Herkes bu sözleri “Soğuk Savaş yıllarına geri mi dönülüyor” diye okumuştu.



Soğuk Savaş olur mu bilinmez ama sıcak çatışmaların olduğu bölgemize dair söylenen o ki, “Üçüncü Dünya Savaşı’nın kilidi açıldı”.



“Dünya yuvarlaktır, dönmeyi bilmeyen düşer” diyelim, yazının ana konusuna gelelim.

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İNCİRLİK RAHATSIZ ETMİYOR MU?



Bu süreçte Rusların tavrını herkes biliyor. Bilinmeyen ise Türkiye’nin atacağı somut adımlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suudi Arabistan’a yönelik söylediği şu sözler çok önemli: “Amerika'nın Katar'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var onlar sizi niye rahatsız etmiyor?"



Bilmem farkında mı ama bunu söyleyen kişinin ülkesinde ABD’nin üssü var. İncirlik var. Aynı ABD Malatya ve Diyarbakır’ı kullanabiliyor, Konya’da hareket alanı sağlayabiliyor. Ve bu İncirlik Üssü’nden ABD, PYD’ye toprak temin etmek için IŞİD’i sözde bombalıyor.



Bu kez sayın Cumhurbaşkanına biz soralım: “ABD’nin İncirlik’teki varlığı sizleri hiç mi rahatsız etmiyor?”



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Bu sorudan sonra gelelim Rusya’nın tavrına.



Cuma akşamı Rusya milli günü için Rusya Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyondaydık. Muhabir arkadaşım Gürkan Demir ile birlikte üst düzey büyükelçilik yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduk. Çok açık konuştular: “Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz.”



Resepsiyona Bakan Nihat Zeybekçi de katıldı. Yetkili, Zeybekçi ile yaptığı görüşmenin ayrıntısını da aktardı. “Biz ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya hazırız, onlar da (İktidar) buna sıcak bakıyor” dediler. İkili inisiyatif kurma konusunda kararlı olacaklarını da ilettiler.



“ABD’YE GÜVENMEYİN”

Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya’nın verdiği destekten, “Türkiye’nin aslında Amerika değil de Rusya’ya güvenmesi gerektiğinin” altını çizdi bir yetkili. Amerika’nın kötü tavrıyla (YPG’ye verdiği silah desteği) nasıl bir ülke olduğunu şimdi Türkiye’nin daha iyi anladığını da ekledi.



Rus yetkiliye göre, Amerika bölgeye sadece kaos getiriyor. Bunu da bölgedeki tüm halklar görüyor.



“BÜTÜNLÜK SAĞLANDIKTAN SONRA PYD İLE İŞİMİZ KALMAYACAK”



PYD konusu da gündeme geldi.



Rusya’nın YPG’ye tavrından rahatsızlık duyduğumuzu ilettik. “Evet” dedi yetkili, “YPG ile işbirliği yapıyoruz. Suriye’nin bütünlüğü için her yolu deneriz. Tek derdimiz Suriye’nin bütünlüğünü sağlamak. Bütünlük sağlanınca işimiz kalmayacak”.

Çok önemli sözler.



“BİZ TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYORUZ”

Türkiye-ABD ilişkisi üzerinde de birkaç laf ettik. İktidarların neden ABD ile birlikte çalıştığı üzerinde birkaç yorum yaptıktan sonra, Rus yetkili Türk milletinin ABD’yi tanıdığını belirtti. “Biz Türk milletine güveniyoruz” dedi.

Sohbette konu Türkiye’nin Rusya’ya olan tavrına geldi. Yetkili çok çarpıcı tespitler yaptı. Yorum yapmadan yazıyorum: “Bizimle ilişkilerini geliştirmek isteyen ve Amerika’ya karşı bizi bir alternatif olarak gören Türkiye’de sadece iki parti var. Biri AKP, diğeri Vatan Partisi. Başka da yok. Diğerlerinin bizlere olan tavırları, bu iki partinin tavrı gibi değil”. Özellikle Vatan Partisi’nin son dönemde izlediği politikalara dikkat çekti.



Son sözü: “Türk milletine güveniyoruz”.



Erdem Atay

ulusal.com.tr