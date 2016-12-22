16. haftasının hakemleri belli oldu

SPOR Toto Süper Lig'in 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

0 0 0 0

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:





24 Aralık Cumartesi:



16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim) (Hüseyin Göçek)



19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena) (Serkan Çınar)





25 Aralık Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi) (Cüneyt Çakır)



16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (Halil Umut Meler)



16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs) (Ümit Öztürk)



19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) (Fırat Aydınus)



19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena) (Halisk Özkahya)





26 Aralık Pazartesi:



19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) (Mete Kalkavan)



20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) (Ali Palabıyık)

Kaynak: