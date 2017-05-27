Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

18. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları başladı

Urla'da iki gün sürecek yarışlara 38 yelkenli katılıyor.

18. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları başladı

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden Tanju Okan anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları, Urla ilçesinde başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, kaymakamlık, İskele Su Ürünleri Kooperatifi ve Urla Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlara IRC ve destek sınıflarında 38 yelkenli tekne kayıt yaptırdı.

Urla İskele Limanı'ndan verilen startla Pırnalı Ada, Hekim Adası, Büyük Çiçek Adası, Küçük Çiçek Adası ve Alman Adası etrafında oluşturulan parkurlarda yarışacak yelkenlilerin kupa mücadelesi 2 gün sürecek.

Hakem heyetinin değerlendirmesi neticesinde dereceye girenler yarın düzenlenecek ödül töreniyle kupalarına kavuşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tanju Okan Yelken ve Yat Yarışları #Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) #Yelken Sporları
banner863
Önceki Haber
Kendi aralarında topladıkları parayla Atatürk büstü yaptırdılar
Sonraki Haber
Valilik açıkladı!..Ramazanda 'maytap' satan ve patlatana ceza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.