Urla'da iki gün sürecek yarışlara 38 yelkenli katılıyor.

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden Tanju Okan anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları, Urla ilçesinde başladı.



Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, kaymakamlık, İskele Su Ürünleri Kooperatifi ve Urla Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlara IRC ve destek sınıflarında 38 yelkenli tekne kayıt yaptırdı.



Urla İskele Limanı'ndan verilen startla Pırnalı Ada, Hekim Adası, Büyük Çiçek Adası, Küçük Çiçek Adası ve Alman Adası etrafında oluşturulan parkurlarda yarışacak yelkenlilerin kupa mücadelesi 2 gün sürecek.



Hakem heyetinin değerlendirmesi neticesinde dereceye girenler yarın düzenlenecek ödül töreniyle kupalarına kavuşacak.