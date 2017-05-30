1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftar yemeği organizasyonu yapıldı.

Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Etkinlikte, derneğe yeni üye olan isimlere de plaketleri takdim edidi.



Özbek: "Zor bir sezondu"

Yemekte katılımcılara hitap eden Dursun Özbek, kendileri için zor bir sezon geçtiğini söyledi.

Bir sportif dönemin daha sonuna geldiklerini dile getiren Özbek, "Zor bir sezondu. Özellikle futbolda hakem hatalarıyla cebelleşmiş, çarpışmış bir kulüp olarak sanırım Galatasaray tarihe geçecektir. Şimdiden, hatta çok daha önceden gelecek sezonun hazırlıklarına başladık. Tüm eksiklerimizi bilerek ve bunları tamamlamak üzere gerekli çalışmayı yapıp, taraftarlarımıza çok iyi bir sezon yaşatmak üzerine çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Emlak Konut ile yaptıkları işbirliğiyle Riva ve Florya projelerinde hızla ilerlediklerini de anlatan Özbek, şunları söyledi:

"Riva arazisiyle ilgili 8 Haziran'dan itibaren ihaleye çıkılacak. Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde Riva için talep oldukça güzel. Son habere göre 14-15 firma dosya almış. Florya da benzer şekilde geliştirilecek. Bu arazimizin imara açılması sürecinde çalışmalar devam ediyor. Tesislerin taşınması konusunda Kemerburgaz'daki arsanın çalışmaları sürüyor. Yakın zamanda orayla ilgili müjdeyi vermek istiyorum."

Özbek ayrıca, Galatasaray Adası'nda yaşanan yıkım konusunda da, "Geçtiğimiz pazar günü adayla ilgili üzücü bir olay yaşadık. Konu yargıda olduğu için, sadece üzüntülerimiz belirtmek istiyorum. Bundan sonra kulüp menfaatleri ve genel kurulun istekleri doğrultusunda gelişmeler olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.