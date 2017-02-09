Organizasyonun Türkiye ayağında yer alan Erciyes ve Uludağ etaplarının tanıtımı yapıldı

2017 CEV Kar Voleybolu Turu'nun Türkiye ayağında yer alan Erciyes ve Uludağ etaplarının tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Volley Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Plaj Voleybolu Kurulu Koordinatörü Soner Erdoğmuş, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek voleybolcular Aleyna Vence, Murat Giginoğlu'nun yanı sıra Türkiye etaplarına ev sahipliği yapacak Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahid Cıngı, Teleferik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul katıldı.

Basın toplantısında konuşan Aslandaş, Türkiye'de ilk kez kar voleybolu organizasyonu gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun 2024 stratejik planında da yer aldığı gibi dünyada gelişmekte olan kar voleybolunda ülkemizin kış turizmi potansiyeli ve imkanlarını kullanmak suretiyle öncü bir ülke olmayı hedefleyerek kamuoyuna bildirmiştik. Bu çerçevede CEV Kar Voleybolu Turu'nun ilk kez iki ayağını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Salon ve plajdan sonra karda da voleybolu sporseverlere ulaştırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Türkiye'nin kış sporlarında büyük bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Kayseri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı ise, "Avrupa standartlarında olan her şeyi kendi tesislerimize taşıyarak altyapımızla uluslararası organizasyonları almaya çalışıyoruz. Farklı dağ organizasyonlarını Erciyes'e taşımaya, ülkemizde kış turizminin ve kış sporlarının ilerlemesine katkı sağlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek voleybolculardan Aleyna Vence, "Eğlenceli, yeni ve farklı bir organizasyonun ülkemizde yapılacak olması bizi mutlu etti. Kar voleyboluyla ilk kez tanışacağım, bu yüzden heyecanlıyım." diye görüşlerini aktardı.

Plaj voleybolunda çok soğuk havalarda da oynadıklarını, bu yüzden soğuğun kendilerini etkilemeyeceğini dile getiren Murat Giginoğlu ise "Güzel bir organizasyon bekliyorum. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Plaj voleybolunda çok güzel havalarda oynadığımız gibi soğuk ve yağışlı havalarda da görev yaptık. Kar voleybolu için de kısa bir hazırlık yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sekiz tur üzerinden gerçekleştirilecek 2017 CEV Kar Voleybolu organizasyonunun ilk etabı 18-19 Şubat'ta Erciyes'te yapılacak, 3. tur ise 3-5 Mart tarihlerinde Uludağ'da düzenlenecek.

Organizasyonda Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Avusturya, Liechtenstein ve İtalya da diğer etaplara ev sahipliği yapacak.