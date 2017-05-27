7. ayak müsabakaları Samsun'da sürüyor.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 7. ayağı Samsun'da sürüyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünün ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda dün başlayan organizasyonda, Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, National BGK, İstanbul Golf Kulübü ve Bodrum Golf Kulübünden toplam 26 sporcu mücadele ediyor.



Turnuvanın ikinci etabında erkekler kategorisinde National Antalya Gençler Golf Akademisinden Taner Yamaç 146 gross skorla günü ilk sırada tamamladı. Kemer Golf Kulübünden Leon Açıkalın 148 gross skorla ikinci, National Antalya Gençler Golf Akademisinden Berk Çelik de 153 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Kadınlar kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Serra Evrengil 158 gross skorla birinci oldu. Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ile Klassis Golf Kulübünden Tuğçe Erden ise 164'er gross skorla ikinciliği paylaştı.



Türkiye Golf Turu 7. ayak mücadeleleri yarın oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

