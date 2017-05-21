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22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası

Türkiye, 29 altın, 27 gümüş, 44 bronz olmak üzere toplam 100 madalya ile takım halinde birinci oldu.

22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası

22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda üç gün süren organizasyonda Türkiye, 29 altın, 27 gümüş, 44 bronz olmak üzere toplam 100 madalyayla takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Takım kata müsabakalarının yapıldığı şampiyonanın son gününde 6 sıklette erkek kumite maçları düzenlendi. Kızlar takım kata 10-11 yaş kategorisinde Berra Deniz ve Elif Irmak Özdemir'den oluşan ekip kürsünün ilk sırasına çıkarken, 12-13 yaş kızlar takım katada da birinciliği Peri Koyuncu, Bengü Koç, Damla Su Türemen'den oluşan ekip elde etti.

Erkekler ferdi kumite müsabakalarında ise 11 yaş +50 kiloda iki Türk sporcu Ayberk Ay ile Atakan Baydar finalde karşı karşıya geldi. Bu mücadelen Ayberk Ay galip ayrıldı.

Türk sporcular 12 yaş 37 ve +52 kilo finallerinde de karşılaştı. Arif Buğdaycı'yı yenen Gürcistan asıllı Merabi Surmanidze 37 kiloda Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, +52 kiloda Ersel Kocadoğan'ı mağlup eden Abdullah Talha Baş, altın madalya kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası #Gazanfer Bilge Spor Salonu #karate #türkiye #Türkiye Karate Federasyonu
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