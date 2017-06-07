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3 futbolcusu ile yolları ayırma kararı aldı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila ile yolları ayırma kararı aldı.

3 futbolcusu ile yolları ayırma kararı aldı

Görevde olduğu son 9 haftada bu futbolculara çok fazla şans vermeyen Okan Buruk, yeni sezonda 3 oyuncuyu kadroda düşünmediğini bildirdi. Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'yla görüşerek kendilerine kulüp bulmalarını bildirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Eryüksel, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Tümü devre arasında transfer edilen isimlerden Samardzic 8 maçta forma giyip 655 dakika sahada kalırken, Kofi Adu 4'ü ilk 11'de olmak üzere 7, Bokila ise 1'i ilk 11'de olmak üzere 5 karşılaşmada oynadı. Bokila ve Samardzic'in 2019, Kofi Adu'nun ise 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Transferde acele etmeyeceklerini söyleyen Başkan Eryüksel, "Futbolcularımızın büyük bölümünün mukavelesi devam ediyor. Kontratı bitenlerle görüşüyoruz. En geç temmuz ayı başına kadar kadroyu şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor toto süper lig #akhisar belediyespor #okan buruk
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