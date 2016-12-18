35 yaşındaki Volkan'a 1+1 teklif!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Volkan Demirel'in durumu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular arasında yer alan Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi. Sözcü gazetesinin konu ile ilgili haberi şöyle:



Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sarı lacivertlilerle nikâh tazeliyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Volkan ile 1+1 yıllık daha sözleşme uzatma kararı aldı.



Volkan Demirel, daha önce “40 yaşıma kadar forma giymek istiyorum” demişti. Volkan ile görüşme yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Sen bu takımın önemli bir değerisin. Seninle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Kulübün, Volkan Demirel ile bir de gelecek hedefi var. Tecrübeli kaleci, futbola nokta koyduktan sonra kulübün profesyonel yönetiminde yer almak istiyor. Yabancı dilini geliştirmek için dersler alan Volkan, teknik heyetin idman metotlarıyla da ilgileniyor.



10 KUPA KAZANDI



2002 yılında Fenerbahçe kariyerine start veren Volkan Demirel, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11 ve 2013-2014 sezonları arasında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2011-12, 2012-13 sezonlarında Türkiye Kupası'nı kaldıran tecrübeli kaleci, 2007, 2009, 2014'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



HASAN ALİ'YE DE TEKLİF YAPILACAK



Bu arada Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme yenilemeyi planlayan sarı lacivertli yönetim, takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'la da nikah tazelemeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin milli futbolcuya yapması beklenen teklifin 1 yıl olduğu ifade ediliyor.

