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38. Brüksel 20 kilometre yarışı

Erkeklerde Kenyalı David Maru, kadınlarda Belçikalı Sophie Hardy birinci oldu.

38. Brüksel 20 kilometre yarışı

Atletizmde 38. Brüksel 20 kilometre yarışını, erkeklerde KenyaDavid Maru, kadınlarda BelçikaSophie Hardy kazandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen mücadelede, 126 ülkeden 40 bin kişi yarıştı. Başladığı gibi Cinquantenaire Parkı'nda biten organizasyona, Belçika Başbakanı Charles Michel de katıldı.

Erkeklerde Kenyalı Maru, 1 saat 37 saniyelik süresiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Belçikalı Sophie Hardy 1 saat 13 dakika 37 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Sıcak havada yapılan koşuda 350 bin şişe su dağıtıldı. Sağlık görevlileri kramp, yaralanma ve aşırı yorgunluk şikayetlerinde bulunan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #38.brüksel 20 kilometre yarışı #erkek #kenya #david maru #kadın #Belçika #sophie hardy #atletizm
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