Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Makedonya Tetova Devlet Üniversitesince düzenlenen kongrenin açılışı gerçekleşti

Uludağ Üniversitesi (UÜ), Trakya Üniversitesi ve Makedonya Tetova Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 4. Balkan Spor Bilimleri Kongresi başladı.



Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılış törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Makedonya Tetova Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hajri Ziba, Trakya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Toksöz, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.







Kongrenin açılış töreninde konuşan UÜ Rektörü Ulcay, spor alanında hem akademik çalışmalar yürüttüklerini hem de sportif faaliyetlere önemli destekler verdiklerini vurguladı. Spor Bilimleri Fakültesinin yeni binasının ve spor salonunun yenilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ulcay, şunları söyledi:



"Farklı branşlardaki üniversite takımlarımızın yanı sıra öğrencilerimizin sportif faaliyetlere yönelmesi için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Bursaspor Kulübü ve Türkiye Futbol Hakemleri Derneği gibi partnerlerimizle üniversitemizdeki akademik birikimi spor alanına taşıyoruz. Spor bilimleri alanının temsilcileri olarak spor kültürünü toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak gibi bir sorumluluğumuz var. Spor, bireylerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Spor, günümüz stres ve hastalıklarına karşı koruyucu tıbba yardımcı olma özelliğiyle de öncelikli teşvik alanlarından birisidir."



UÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cenk Aydın ise fakülte olarak ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını vurguladı.



Edirne'nin babası İstanbul'un dedesi Bursa'da bu organizasyonda böyle önemli konukları ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Aydın, "Kongremizde pek çok farklı başlık altında 620’ye yakın sözlü ve poster sunumu yapılacaktır. 11 farklı konuda 18 panelistin katılacağı konuşmalar yer alacaktır. 42 devlet üniversitesinden temsilcilerin yer alacağı kongremizde 9 ülkeden 16 yabancı konuk ağırlanacak." dedi.



Açılış töreninin sonunda UÜ Spor Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencileri katılımcılar için dans ve müzik gösterisi yaptı.



Kongre 23 Mayıs Salı günü sona erecek.

