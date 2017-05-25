Okçular Vakfı tarafından 27-29 Mayıs'ta beşincisi gerçekleştirilecek müsabakaların tanıtımı amacıyla Taksim Meydanı'na stantlar kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 27-29 Mayıs'ta beşincisi gerçekleştirilecek "Geleneksel Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları"nın tanıtımı amacıyla Taksim Meydanı'na stantlar kuruldu.



Geleneksel ve modern okçuluk gibi farklı disiplinleri aynı alanda buluşturan müsabakaların tanıtımı amacıyla Taksim Meydanı'na kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Vakıf görevlileri tarafından vatandaşlara okçuluk konusunda bilgiler veriliyor.



Okçu heykellerini gören vatandaşlar ise heykellerin önünde fotoğraf çektirdi. Turistler de kurulan stantlara ilgi göstererek bilgi alıyor.

