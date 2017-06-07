Trabzonspor'da ilk kez A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, kulübün 50. yılında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

Trabzonspor'da ilk kez A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor dergisindeki röportajında, bordo-mavili takımın altyapısına 8 yaşında seçildiğini belirtti.

Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan'ın kendisine inanılmaz katkıda bulunduğunu ifade eden Yazıcı "Kaptanımızdan da büyük destek görüyorum ama genelde Olcay ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni olumlu anlamda motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Altyapıda oynadığı dönemde kaptan Onur Recep Kıvrak ile seremoniye çıktığını dile getiren genç oyuncu, top toplayıcılık yaptığı dönemdeki futbolcuyla aynı takımda oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu ve bunu yapabildiği için de kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.



"50. yılda şampiyonluk istiyoruz"

Milli futbolcu, gelecek sezonun bordo-mavili kulüp için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek sezon kulübümüzün 50. yılı. Şampiyonluk istiyoruz, bunu başarabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Kendi hedefleri konusunda çok fazla konuşmayı sevmediğini belirten Yusuf Yazıcı, "Kısa vadede bu formanın hakkını vermek, şampiyonluk yaşamak, elde edilecek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Uzun vadede Avrupa'da oynamak isterim tabii ki ancak şunu söyleyeyim, şu anda sadece yapmam gereken işe odaklanmış durumdayım." değerlendirmesinde bulundu.