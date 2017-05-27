Turun organizasyon işleri 9 Haziran'da ihale edilecek.

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için ihaleye çıkılacak.



Türkiye Bisiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turun organize ve koordine edilmesi işi, 9

Haziran Cuma günü saat 11.00'de açık usulle ihale edilecek.



Söz konusu ihale, akreditasyon, TV çekimi ile prodüksiyon, konaklama, iaşe, araç kiralama, ulaşım, parkur, bariyer, güvenlik, çeviri, sponsorluk, medya ve basın ile organizasyona ilişkin diğer mal ve hizmetleri içeriyor.



Yerli ve yabancı isteklilerin katılabileceği ihale, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştirilecek.



Daha önce 18-23 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi ve Konya'dan başlaması planlanan tur, uluslararası takvimdeki yoğunluk nedeniyle 10-15 Ekim tarihlerine alınmıştı.



Dünya Turu takvimine dahil edilen organizasyon, ihale ilanına göre Alanya ile İstanbul arasındaki 6 etaptan oluşacak.

