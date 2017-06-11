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70 yaşındaki kadın taraftara madalya

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Bozüyük İçköy Spor taraftarı 70 yaşındaki Hanım Ölçer'e İl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından teşekkür madalyası verildi.

70 yaşındaki kadın taraftara madalya

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Bozüyük İçköy Spor'un maçlarını kaçırmayan 70 yaşındaki Hanım Ölçer, madalya ile ödüllendirildi.

Oğlu İbrahim Ölçer'in başkanlığını yaptığı takımı, Gökpınarspor deplasmanında da yalnız bırakmayan Ölçer'e, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun tarafından amatör sporlara verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür belgesi ile madalya verildi.

Yıllardır sporla uğraştığını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Tosun, "Biz teyzemizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah her zaman bayanları böyle maçlara bekleriz." ifadesini kullandı. 

Hanım Ölçer ise sağlığı elverdiği ölçüde İçköy Spor'u her zaman destekleyeceğini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hanım ölçer #bozüyük içköy spor #Bilecik #bilecik 2. amatör lig #madalya #taraftar #kadın
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