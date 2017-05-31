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9 milyon euroluk teklifle geliyorlar

FRANSA basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı.

9 milyon euroluk teklifle geliyorlar

FRANSA basınında yer alan haberlere göre Lille, Başakşehirli Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı.

Medipol Başakşehir'de bu sezon 31 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Cengiz Ünder için 8-9 Milyon Euro teklife hazırlanıldığı belirtilen haberlerde saldırgan bir profile sahip olan ve agresif futbol oynatan Marcelo Bielsa'nın 19 yaşındaki Cengiz Ünder'i ısrarla istediği yazıldı.

football365.fr'deki habere göre Tottenham'ın da bu oyuncuyu istediğinin Türk basınındaki kaynaklardan öğrenildiğine dikkat çekildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #başakşehir #Cengiz Ünder
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