Organizasyon, hava muhalefeti nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılması planlanan 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri, hava muhalefeti nedeniyle ikinci kez ertelendi.



İlk olarak 6 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ancak olumsuz hava koşulları gerekçesiyle bugüne ertelenen organizasyon, kötü hava şartları nedeniyle yine düzenlenemedi.



Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki meydanda organize edilecek güreşlere, Kırkpınar'ın son şampiyonu Recep Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 başpehlivanın yanı sıra bine yakın güreşçinin katılması bekleniyordu.



İkinci kez ertelenmek zorunda kalınan etkinliğin düzenleneceği yeni tarihin, gelecek günlerde duyurulacağı belirtildi.

