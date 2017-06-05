Emre Mor, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yarınki hazırlık maçında oynayamayacak

A Milli Futbol Takımı, yarın Makedonya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.



Makedonya Futbol Federasyonu Petar Miloshevski Tesisleri'nde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.



Spor Toto Süper Lig'in son haftasındaki maçlarda oynayan futbolcular, antrenmanda koşu yaparken, diğer futbolcular ise pas çalıştı.



Emre Mor'un, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yarınki Makedonya karşılaşmasında yer alamayacağı bildirildi.



Makedonya ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı, yarın TSİ 20.45'te II. Filip Arena'da oynanacak.