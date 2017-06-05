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A Milli Futbol Takımı, Makenonya ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Futbol Takımı bu akşam Üsküp'te Makenonya ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Milli takım pazar günü ise Kosova ile Dünya Kupası elemeleri grubunda karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Makenonya ile hazırlık maçı yapacak

Dünya Kupası elemeleri 1. tur ı Grubu’nda 8 punla 4. sırada yer alan Türkiye, bu akşam Makedonya ile hazırlık maçına çıkıyor.

Başkent Üsküp'teki karşılaşma saat 20.45'te ikinci Filip Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Stanislav Todorov yönetecek.

FIFA dünya sıralamasında Türkiye, Makedonya'nın oldukça üstünde... Haziran ayı değerlendirmesine göre, Türkiye, 25. basamakta yer alırken, Makedonya 136. sırada bulunuyor.

Elemelerde Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takım bu özel maçla eksiklerini gidermeyi planlıyor.

Milliler, Makedonya maçının ardından Slovenya'nın Portoroz kentine geçerek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #a milli futbol takımı
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