A Milli Futbol Takımı bu akşam Üsküp'te Makenonya ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Milli takım pazar günü ise Kosova ile Dünya Kupası elemeleri grubunda karşılaşacak.

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