Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maçında yarın Arnavutluk'ta Kosova ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.



Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Bu nedenle ay-yıldızlı ekibin Kosova müsabakası, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak.



Mücadelede, Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka düdük çalacak. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak.



Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 8 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor.



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5 maçta galibiyetle tanışamayan Kosova ise aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.



Gruptaki diğer maçlarda ise yarın TSİ 21.45'te Finlandiya-Ukrayna ve İzlanda-Hırvatistan karşılaşmaları oynanacak.



Puan durumu



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle:



Takım O G B M A Y Av. P

Hırvatistan 5 4 1 0 11 1 10 13

İzlanda 5 3 1 1 8 6 2 10

Ukrayna 5 2 2 1 7 4 3 8

Türkiye 5 2 2 1 7 5 2 8

Finlandiya 5 0 1 4 3 8 -5 1

Kosova 5 0 1 4 2 14 -12 1



Aday kadro



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım'ın Kosova maçları için belirlenen aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:



Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).



Kosova ile ikinci resmi maç



Türkiye ile Kosova milli takımları ikinci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.



Kosova, 13 Mayıs 2016'da yapılan kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi. Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs'ta da UEFA tarafından üyeliğe alınmıştı.



Türkiye ile Kosova arasında 12 Kasım 2016'da yapılan ilk resmi maçı ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 mağlup etti.



Öte yandan, Türkiye'nin, 21 Mayıs 2014 tarihinde FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle kayıtlara geçmedi.



Milliler, 4 maçtır kaybetmiyor



A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 2'si özel, 2'si resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan milliler, kalesindeki sadece 1 gole engel olamadı.



Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 3 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.



Ay-yıldızlılarda moraller bozuk



A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Arda Turan'ın milli formaya veda etmesi moralleri bozdu.



Ay-yıldızlı ekibin 5 Haziran'daki Makedonya ile oynanan özel maç sonrası İtalya'nın Trieste kentine yolculuğu için bindiği uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda, bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Bu gelişme, ay-yıldızlı futbolcuları derinden etkilerken, Slovenya'nın Portoroz kentinde yapılan kampta oyuncuların oldukça moralsiz olduğu görüldü.



Aralıklarla şehirde gezdikleri sırada ve basına açık antrenmanlarda milli futbolcularının yüzlerinin gülmemesi dikkati çekti.



Haziran karnesi



A Milli Takım, haziran ayında bugüne kadar 76 maça çıktı.



Bu maçların 35'ini kazanan milliler, 15 müsabakayı beraberlik, 26 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.



Ay-yıldızlılar bu maçlarda attıkları 108 gole karşılık kalesinde 96 gol gördü.



Milli takım, haziran maçlarında en farklı galibiyetini 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek elde ederken, en ağır yenilgisine de aynı organizasyonda Batı Almanya'ya 7-2 kaybederek uğradı.



Milliler, ayrıca 11 Haziran tarihlerinde yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol gönderirken, kalesindeki 6 gole engel olamadı.



549. randevu



A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yapacağı maçla 549. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 288'i resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 548 maçta, biri hükmen olmak üzere 207 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 234'ü deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 720 gol attı, kalesinde 793 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 548 karşılaşmanın 470'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Milliler, 94 yıllık tarihinde geride kalan 548 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Terim'le 135. milli heyecan



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 135. müsabakasına çıkacak.



Milli takımda teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 134 maçta biri hükmen olmak üzere 69 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 67'şer özel ve resmi maçta 33 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu.



Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 201 gol atan milliler, kalesinde ise 138 gol gördü.



Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 42 maçın, biri hükmen olmak üzere 26'sını kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı. Milliler, 22'si resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 65 gol atıp, 37 gol yedi.



Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



Burak, Tuncay'ı geçebilir



Milli takımın golcü futbolcularından Burak Yılmaz, atacağı ilk golde Tuncay Şanlı'yı geride bırakacak.



Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak, Tuncay ile aynı sayıda gol attı. Deneyimli futbolcu, Kosova müsabakasında rakip fileleri havalandırması durumunda Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü ikinci ismi olacak.



Türkiye 25, Kosova 173. sırada



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye, Kosova'nın oldukça üstünde bulunuyor.



FIFA'nın haziran ayı değerlendirmesine göre, Türkiye, 855 puanla 25. basamakta yer bulurken, 112 puanlı Kosova 173. sırada yer aldı.



Kosova'nın resmi maçta galibiyeti yok



FIFA'ya 13 Mayıs 2016'da üye olan Kosova, henüz resmi maç galibiyeti alamadı.



İlk resmi maçını 5 Eylül 2016'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile yapan Kosova, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kosova Milli Takımı, o müsabakadan sonra yaptığı 4 maçı da kaybetti.



Tarihindeki 6. resmi maça çıkacak Kosova, bu müsabakalarda 1 beraberlik, 4 yenilgi gördü. Bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırabilen Kosova, kalesindeki 14 gole engel olamadı.



Kosova'da seçim heyecanı



Türkiye ile karşı karşıya gelecek Kosova'da ayrıca seçim heyecanı da yaşanıyor.



Kosova Meclisi'nde geçen ay yapılan güven oylaması sonucunda 120 milletvekilinden 78'inin oyuyla hükümet düşürülmüştü. Alınan karar gereği ülke, yarın erken seçim nedeniyle sandık başına gidecek.



Kosova'da yeni hükümetin seçimi yapılırken, ülkenin milli futbol takımı, Arnavutluk'ta Türkiye ile karşı karşıya gelecek.