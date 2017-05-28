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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya kampını tamamladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16-25 Haziran tarihlerinde Çekya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Slovenya kampını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya kampını tamamladı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanında ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin ardından takım savunması üzerine çalıştı.

Kadın milliler, antrenmanın son bölümünde ise salonda kuvvet çalışması yaptı. 

A Milli Kadın Basketbol Takımı, akşam saatlerinde yurda dönerek çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #A Milli Kadın Basketbol Takımı #slovenya #kamp #kadın #çekya #organize #Avrupa Şampiyonası
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