A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16-25 Haziran tarihlerinde Çekya'nın ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Slovenya kampını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanında ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin ardından takım savunması üzerine çalıştı.



Kadın milliler, antrenmanın son bölümünde ise salonda kuvvet çalışması yaptı.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, akşam saatlerinde yurda dönerek çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.