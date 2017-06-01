Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
İşçi kentinde vatan emek dayanışması
İşçi kentinde vatan emek dayanışması

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ay yıldızlıların Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı! Altınordu'nun 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Berke Özer, A milli takıma çağırılan 2000 sonrası doğumlu ilk futbolcu oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın, 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Etiketler; #A Milli Takım #aday #Kosova #altınordu
banner863
Önceki Haber
Barboros Şansal 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı
Sonraki Haber
Şahin: Onu tanımaktan çok mutlu olmuştum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.