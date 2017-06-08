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A Milli Takım'ın yeni kaptanı Mehmet Topal

TFF ve teknik ekipin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.

A Milli Takım'ın yeni kaptanı Mehmet Topal

Arda Turan'ın , Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takımı'ndan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal'ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması planlanıyor.
 
Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli ismin Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniliyor. 
 
A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. Kaptanları olacaklar. 

Etiketler; #mehmet topal #kaptan #Arda Turan #bilal meşe #a milli takım #fatih terim
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