Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge II'de Gaziantep Polisgücü, final maçında İsviçre temsilcisi Servette'e 6-4 yenildi.
Cebelitarık'ta düzenlenen turnuvada İsviçre ekibi şampiyonluğa ulaşırken, Gaziantep Polisgücü aldığı yenilgiyle Challenge I'e yükselme şansını kaybetti.
Gaziantep Polisgücü'nün karşılaşmada gollerini Mehmet Demirel, Celal Aydın, Ali Akın Özkılıç ve Reza Norouzzadeh kaydetti.
Gaziantep Polisgücü, final maçında İsviçre'nin Servette takımına 6-4 mağlup oldu.
Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge II'de Gaziantep Polisgücü, final maçında İsviçre temsilcisi Servette'e 6-4 yenildi.